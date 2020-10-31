Sıcak asfalt çalışması Sindelhöyük Mahallesi’nde devam ediyor

Develi Belediyesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortak yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Alparslan Mahallesi ve M. Akif Ersoy Mahallesi Gölemen Mevkinde çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına Sindelhöyük Mahallesinde devam ediyor.

Develi’nin en büyük kırsal mahallesi olan Sindelhöyük Mahallesinde eksik kalan yerlerin tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten ve çalışmaları yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Çalışmalarımızda ekip ve ekipmanıyla bizlere her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

