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Sıcak evler için ipuçları Koçtaş’ta

04.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçtaş uzmanları yaydıkları ısı sayesinde evleri sıcak tutan radyatörlerin maksimum performans göstermeleri için düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, havaların soğumaya başladığı bu günlerde evleri en tasarruflu şekilde ısıtmanın püf noktalarını sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, ısınırken tasarruf ettiren en iyi çözüm önerilerine Yaşayan Evler BLOG’dan, ihtiyaç duyulan tüm ürünlere en uygun fiyatlarla Koçtaş mağazalarından, koctas.com.tr’den ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Koçtaş, soğuk kış günlerinde, yaşam alanlarında sıcak bir atmosferin keyfini çıkarmak isteyenler için çözüm önerileri sunuyor. Koçtaş uzmanları yaydıkları ısı sayesinde evleri sıcak tutan radyatörlerin maksimum performans göstermeleri için düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Bunun için öncelikle kombiyi açtıktan sonra yeterli hava var ise peteklerin alt kısmının sıcak üst kısmının ise soğuk olması gerekiyor. Tam tersi ise kombi kapalı olacak şekilde radyatörün havası alınarak sorunsuz çalışması sağlanabilir. Radyatörlerin havasının alınması ve iç temizliğinin yapılmasının yanı sıra ızgaralarında biriken tozların temizlenmesi de sıcak havanın iletilmesine yardımcı oluyor.

Radyatörlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olduktan sonra ısının etkisini artırmak için önünde bunun mobilyalar çekilebilir, arkasında bulunan duvarın ısıyı çekmesini engellemek için ise peteğin hemen arkasına bir alüminyum fon konulabilir. Alüminyum fon yerine radyatör arkalığı olarak kullanabilecek ısı yalıtım ürünleri de tercih edilebilir.

Koçtaş uzmanları evlerde sıcak havayı korumak ve enerji tasarrufu sağlamak için ısı izolasyon çözümleri ve gerekli durumlarda kapı-pencere bandı kullanılmasını da tavsiye ediyor. Evlerin açık zeminlerini halı ya da kilim yardımıyla kapatmak da ısının evde kalmasına yardımcı oluyor. Özellikle hava derecesinin çok daha düşük sıcaklıklarda olduğu akşam saatlerinde kalın perdeler yardımıyla soğuğun eve daha az girmesi sağlanabilir.

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