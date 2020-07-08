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Sıcak hava, yağmur ve rüzgarla yerini serinliğe bıraktı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.07.2020 15:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da 36 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte yerini serinliğe bıraktı.Ülke genelinde olduğu Elazığ’da son günlerde sıcak hava mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

Sıcak hava, yağmur ve rüzgarla yerini serinliğe bıraktı

Elazığ’da 36 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte yerini serinliğe bıraktı.
Ülke genelinde olduğu Elazığ’da son günlerde sıcak hava mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Bugün kentte hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıktı. Öğleden sonra ise meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yağışla birlikte sıcak hava yerini serinliğe bıraktı.
Öteyandan meteoroloji bölge genelinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesinin beklendiğini, rüzgarların orta, yer yer kuvvetli eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Sıcak hava, yağmur ve rüzgarla yerini serinliğe bıraktı

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Gökler Eczanesi
Merkez
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Merkez
Karakoçan Eczanesi
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