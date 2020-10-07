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Sıcak hava yerini yağışa bırakacak

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Aydın’da yarından itibaren iki gün süre ile serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji verilerine dün Ekim ayında ölçülen 39,5 derece sıcaklık ile 77 yıllık sıcaklık rekorunun kırıldığı Aydın’da sıcak hava yerini yağışa bırakacak.

Sıcak hava yerini yağışa bırakacak

Aydın’da yarından itibaren iki gün süre ile serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine dün Ekim ayında ölçülen 39,5 derece sıcaklık ile 77 yıllık sıcaklık rekorunun kırıldığı Aydın’da sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Yarın öğleden sonra il genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yağışla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor. Yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden sonra il genelinde, Cuma günü ise Aydın’ın doğusunda etkili olması bekleniyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
13:01
İkindi
16:16
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Beyza Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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