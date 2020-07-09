Sıcak havadan bunalan turistler Kahta Çayı'nda serinledi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı görmek için kente gelen turistler, tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinliyor.

Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ile dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı'nı görmeye her yıl yerli ve yabancı binlerce turist geliyor.

Ziyaretlerini yaz aylarında yapan turistler, serinlemek için 1800 yıllık Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda mola veriyor.

Kimi vatandaşlar yüzerek serinlerken, kimileri ise ayaklarını suya sokuyor. Bölgede piknik yaparak fotoğraf çeken vatandaşlar, eğlenceli zaman geçiriyor.

Bölgeyi ziyaret eden İmam Hazar, hava sıcaklığının çok fazla olduğunu, hem mola vermek hem de serinlemek için Kahta Çayı'na geldiklerini söyledi.

Adıyaman'ı çok beğendiklerini belirten Hazar, "Hava dayanılacak gibi değil. Burada keyfimize göre serinliyoruz. Ayrıca sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz." dedi.

