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Sıcak havalar geldi, stoklarda klima kalmadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Denizli’de havaların ısınmasıyla vatandaşlar klima bayilerine akın etti.

Denizli’de havaların ısınmasıyla vatandaşlar klima bayilerine akın etti. klima satışlarında ise geçen yıla oranla yüzde 10-13 arasında artış olduğu öğrenildi.
Denizli’de sıcak havalar etkisini gün geçtikçe arttırıyor. Korona virüs salgını sebebiyle evde klan vatandaşlar ise çareyi klima bayilerinde buldu. Ramazan Bayramı öncesin stoklarda ki ürünlerin tamamı ise tükendi. Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için başvurduğu klima satışları ise geçen yıla oranla yüzde 10-13 arasında artış olduğu öğrenildi. Bayram öncesinde stoklarda cihaz kalmadığını belirten bayi sorumlusu Gürcan Yücetürk, “Özellikle bayramdan önceki bir haftalık süreçte müthiş bir klima patlaması oldu ve stoklarda cihaz kalmadı. Geçen seneye göre yüzde 10-13 oranında bir artış var. Havaların ısınmasıyla vatandaşımız klimaya hemen hücum ediyor” dedi.
“Vatandaşlar bunu tercih ederse virüsün etkileme oranı olmuyor”
Korona virüsün satış oranlarını etkilemediğini belirten Yücetürk, “Korona virüs salgını girdi araya ama sıcak havalardan dolayı fazla etkilemedi sayılır. Bazı Japon markalarının ev tiplerinde taze hava girişli klima sistemleri mevcut. Vatandaşlar bunu tercih ederse virüsün etkileme oranı olmuyor. Ama Çin’den gelen ürünlerde taze hava girişi olmadığı için insanların odalarının kapı ve pencerelerini arada bir açarak havalandırmaların da fayda var. Klimanın temizliğine dikkat etmelerinde fayda var. Onun haricinde dezavantajı yoktur” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, salgın nedeniyle kurumsal alanların, klima temizliği ve bakım konularında yoğun istek aldıkları belirtildi.

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