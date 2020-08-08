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Sıcak havalarda can dostlarını unutmayalım

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Etkili olan sıcak hava ile birlikte sokak hayvanlarını unutmayan Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği su ve mama kabı yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor.Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sıcak havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor.

Etkili olan sıcak hava ile birlikte sokak hayvanlarını unutmayan Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği su ve mama kabı yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sıcak havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor. Tepebaşı bölgesinin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için hazırlanan su ve mama kaplarını yerleştiren belediye ekipleri, konu hakkında duyarlılık oluşturacak afiş çalışmasına da devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde faaliyet gösteren dükkânlara sokak hayvanları için çağrıda bulunulan afişleri asıyor. Sokak hayvanlarının yaz sıcaklarında su içebilmesinin çok önemli olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sokak hayvanları için kap dağıtımına devam ediyor. Özellikle sıcak havalarda tüm vatandaşlarımızın evlerinin ve dükkânlarının önüne, sokak hayvanları için bir kap su ve mama kabı koymasını rica ediyoruz. Hayvanların özellikle su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, onlar için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

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