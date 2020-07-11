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Sıcaklar dondurmacıları, rekabete giren dondurmacılar da vatandaşları sevindirdi

AYDIN HABERLERİ  | 11.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan ve dondurma tüketiminin en yoğun olduğu Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar dondurmacıları, rekabete giren dondurmacılar da vatandaşları sevindirdi.Aydın’da sezon başında kilosu 60 TL’ye satılan dondurma, dondurmacıların rekabeti sonucu bir işletmede 20 TL’ye düşürüldü.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan ve dondurma tüketiminin en yoğun olduğu Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar dondurmacıları, rekabete giren dondurmacılar da vatandaşları sevindirdi.
Aydın’da sezon başında kilosu 60 TL’ye satılan dondurma, dondurmacıların rekabeti sonucu bir işletmede 20 TL’ye düşürüldü. Sadece Aydın’a değil İzmir’in çeşitli köylerine kadar dondurma servisi yapan Altay Birol Eren, “Dağlara giderken dondurma götürüp dönerken de keçi sütü getiriyoruz. Hem sürümden kazanıyoruz hem de çocuklar seviniyor. Rekabet sonucu düşen fiyatlar halkımızı memnun etti” diye konuştu.
Aydın’ın merkez Kardeşköy Mahallesi’nde dondurma üretimi yapan Altay Birol Eren, Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların gönlünü almak için sezon başında dondurma fiyatlarında indirim yaptı. Yerel işletmenin bu indiriminde karşı büyük firmalar da çevrede indirime gidince bu defa maliyetine satışa başlayan Dondurmacı Altay Birol Eren, üretimini arttırıp çevre köylerin yanı sıra İzmir’e bağlı köylere kadar dondurma servisi yapmaya başladı.
Kiminin parası kiminin de duası niyetiyle bu yıl özellikle çocukların gönlünü almaya çalışacağını belirten Eren, “34 yıldır bu sektörün içindeyim. Rekabet olunca bu yıl biraz da vatandaş için çalışmaya karar aldık. Dağ köylerine giderken dondurma götürüyoruz, dönüşte keçi sütü getiriyoruz. Aşırı sıcaklar ve fiyatlardaki indirim ile herkes doya doya dondurma tüketiyor” diyerek bazı kişilerin de kilosu 20 TL olduğu için dondurma almaya köye geldiğini söyledi.

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