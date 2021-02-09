YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde devam edecek

Sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde devam edecek

09.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli’de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının süreceğini bildirildi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi beklendiğinden tarım ile uğraşan vatandaşlarımız meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır"denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

Elazığ Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:14
Öğle
12:42
İkindi
15:34
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Göktuğ Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Tanyolu Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar,"Karakoçan’da Besi OSB projesinin başlatılması için süreçler start almıştır"

Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar,"Karakoçan’da Besi OSB projesinin başlatılması için süreçler start almıştır"

Türkiye’de "13-15" yaş arası gençlerin yüzde 5,3’ü sigara içiyor

Türkiye’de "13-15" yaş arası gençlerin yüzde 5,3’ü sigara içiyor

FÜ Rektörü Göktaş, fakülteleri inceledi

FÜ Rektörü Göktaş, fakülteleri inceledi

Elazığ’da bir hafta içerisinde 39 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir hafta içerisinde 39 şüpheli tutuklandı

Hazar Gölü'nün "uzun kulaklı sakinleri" jandarmanın şefkatli elleriyle besleniyor

Hazar Gölü'nün "uzun kulaklı sakinleri" jandarmanın şefkatli elleriyle besleniyor

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.