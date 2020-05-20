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Sıcaklık rekoru kıran Aydın, serinleyecek

AYDIN HABERLERİ  | 20.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

42.6 santigrat derece ile Mayıs ayı sıcaklık rekoru kıran Aydın’da yarından itibaren sıcaklıkların düşmesi ve Cuma günü yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 2.

Sıcaklık rekoru kıran Aydın, serinleyecek

42.6 santigrat derece ile Mayıs ayı sıcaklık rekoru kıran Aydın’da yarından itibaren sıcaklıkların düşmesi ve Cuma günü yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle bölgemizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır. Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıkları ise Manisa 40.6 C ve Aydın 42.6 C olarak kaydedilmiştir. Bölgemizde etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-10 C) olmak üzere bölge genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir’in Kuzey kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir” denildi.

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Sabah
05:48
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
21:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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