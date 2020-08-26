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Sıcaktan bunalan köpek soluğu markette aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Denizli’de sıcaktan bunalan bir sokak köpeği, serinlemek için markete girdi.

Sıcaktan bunalan köpek soluğu markette aldı

Denizli’de sıcaktan bunalan bir sokak köpeği, serinlemek için markete girdi. Market içerisinde uyurken müşteriler tarafından görüntülenen sokak köpeği gülümsetti.

Termometrelerin 34 ile 38 derecelerde olduğu Denizli’de, insanlar kadar sokak hayvanları da sıcaktan bunalarak, serinlemek için yer arıyor. Dışarıda güneşten ve sıcak havadan bunalan bir sokak köpeği serinlemek için bir markete girdi. Çevresinde olup bitene aldırış etmeden rafların arasına uzanan ve uykuya dalan sokak köpeği müşteriler tarafından görüntülendi. Merkezefendi ilçesinde bir markete sürekli olarak geldiği öğrenildi. Market çalışanları köpeğin sıcak havalarda serinlediğini, soğuk havalarda ise ısınmak için içeriye girdiğini söyledi. İsmini belirtmek istemeyen işletme sahibi, "Müşteriler gördüğünde hem fotoğraf çekiyor, hemde içeride köpeğe izin verdiğimiz için çalışanlara ve bizlere teşekkür ederek memnuniyetle ayrılıyor. Kışın ise bazen kediler ısınmak için kapının önüne geliyor ve bizde içeriye alıyoruz" dedi.

Sıcaktan bunalan köpek soluğu markette aldı

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