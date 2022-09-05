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Sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi

05.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun yanına yaklaşan yavru kertenkeleyi eline alıp şişe kapağıyla su içirmesi kameraya yansıdı.

Savran Köyünde babası ile tarlaya çalışmaya giden Arda Tezerdi (10), tarlada oynadığı sırada yanına yavru bir kertenkele yaklaştı. Yavru kertenkeleyi eline alan küçük çocuk, kertenkelenin susadığını düşünerek şişe kapağıyla kapakla su verdi.

Kertenkelenin su içtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Su içtikten sonra küçük Arda'nın yanında bir süre duran kertenkele, daha sonra arazide kayboldu.

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