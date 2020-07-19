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Sıcaktan bunalanlar piknik alanlarına akın etti

UŞAK HABERLERİ  | 19.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Uşak’ta, yüksek sıcaklardan bunalanlar soluğu piknik alanlarında aldı.

Uşak’ta, yüksek sıcaklardan bunalanlar soluğu piknik alanlarında aldı. Mangal yapmanın yasak olduğu Huzur Park’ta vatandaşlar yaz mevsiminin tadını çıkardı.
Uşak’ta sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek piknik alanlarına akın etti. Kent merkezindeki vatandaşların sıcak havalarda uğrak yeri olan Huzur Park’ta, vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşların hamak kurarak dinlendiği parkta kimi vatandaşlar da sohbet ederek zaman geçirdi. Parktaki minik çocuklar ise kendi aralarında oyun oynadılar.
Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Hülya Gündüz,
"Bu sıcak havada temiz hava alalım istedik. Çocukları, torunları eğlendirelim istedik. Virüs nedeniyle mağlum şehir merkezlerine çıkamadığımız için kendimizi buralara attık" dedi.
Henüz altı yaşında olan ve aile dostlarıyla birlikte huzur parkın tadını çıkaran Anıl Yüksel,
"Ağaçlar ve doğa çok güzel. Öncelikle burası da huzurlu, güzel bir yer. İnsan buraya gelince huzur yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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