SİDA, Mavi Vatan savunmasında yerli dizel motorla görev yapacak

ABDULLAH DOĞAN - Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda (SİDA) yerli dizel marin motoru kullanılacak.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ Genel Müdürü Halim Tosun, AA muhabirine, motor üretimiyle savunma sanayisine hizmet verdiklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) uhdesinde birçok projede yer aldıklarını anlatan Tosun, "Taktik tekerli zırhlı araçlarda yerli motorun üretilmesi ve entegre edilmesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulan, uçak durdurma sistemleri geri sarma motorlarını ürettik ve 2021 yılı içinde 80'e yakın teslimatı başarılı şekilde gerçekleştirdik." diye konuştu.

- TÜMOSAN'ın motoru kullanılacak

Tosun, SİDA projesinde yerli motor kullanımı konusunda ana yüklenici firma olan Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile önemli derecede yol alındığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde ve ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda, yerli dizel marin TÜMOSAN motoru kullanılacak. Motorların prototip teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu projenin devamında da marin motor sağlayıcısı olma konusunda önemli adımlar atmış olacağız. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerlileşme konusunda önemli adımlar atılıyor. Burada beygir gücü de çok önemli. 50 beygir gücünden 4000 beygir gücüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarında özel ihtiyaçlar mevcut. Söz konusu ihtiyaçların yerli ve milli alt sistemler ile karşılanması noktasında özellikle 550 beygir ve altındaki motor güçlerinde TÜMOSAN aktif olarak görev alıyor."

- "Yeni yatırımlarla istihdama yüksek oranda katkı sağlayacağız"

TÜMOSAN Konya'da bulunan fabrika yerleşkesinde yeni düzenlemeler ve modernizasyon çalışmaları yapılacağının bilgisini veren Tosun, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalar tamamlandığında Konya sanayisi ve istihdamı için önemli bir katkı sağlanacaktır. Türkiye, son yıllarda üretim üssü haline geldi ve bu durumu Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz. Şu anda yan sanayide iş yoğunlukları sebebiyle kapasite yetersizliği kaynaklı ürün tedarik sıkıntıları yaşamaktayız. Zaman zaman ham madde sıkıntısı da yaşayabiliyoruz. Biliyoruz ki bütün sanayiciler üretim kapasitelerini doldurmuş durumdalar. Kapasitelerin verimli ve etkin kullanımında yetişmiş personel istihdamı da oldukça önemli. TÜMOSAN olarak yeni yatırımlarla istihdama yüksek oranda katkı sağlayacağız."

Tosun, Konya'da bulunan fabrika arazisinin özel endüstri bölgesi ilan edildiğini belirterek, bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaklaşık 1 milyar liralık yatırım taahhüdünde bulunulduğunu aktardı.

Şu ana kadar 8 milyon avroluk makine ekipman ve teçhizatı yatırımı yapıldığını vurgulayan Tosun, yatırımları konusunda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

