YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şiddet iddiasında bulunan kadının çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

Şiddet iddiasında bulunan kadının çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

22.03.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te daha önce kocasını bıçaklayarak akciğerinden yaralayan Nedime Yavuz bu kez öz çocuklarını darp etti.

Daha önce de çocuklarını tehdit ettiğini söyleyen baba Ali Yavuz, “Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor” iddiasında bulundu. Anne Nedime Yavuz’un çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Anne Nedime Yavuz tarafından uygulanan şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Daha önce kocasını akciğerinden bıçaklamıştı
Gaziantep’te daha önce eşi tarafından bıçaklanan Ali Yavuz eşi Nedime Yavuz’dan şikayetçi olmak için mahkemeye müracaat etti. Şikayet davaları devam eden çiftin çocuklarını de öz annesi tarafından şiddet uygulayan anne hakkında baba Ali Yavuz, “Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır” dedi.

“ÇOCUKLAR DA ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE AĞLIYOR”

Yaşadıkları olaylarla ilgili ellerinde cep telefonu kamera kaydı ve ses kayıtlarının olduğunu vurgulayan Ali Yavuz, kayıtlarda çocuklarına uygulanan şiddet ve tehditlerin de yer aldığını ifade ederek, "Ses kaydı var kamera görüntüleri vardı bu görüntüler ben evden uzaklaştırma yapıyordu bu görüntüleri imha ediyordu. Bu sesleri ve bu görüntüleri meydana çıkarmayayım göstermeyeyim diye kanıtları imha etti. Ses kaydında bizim o gece ne yaşadıysak var. Kendisinin saldırması, çocuklarına tehdit içerikli konuşmalar var. Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheliye işlem yapıldıGaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheliye işlem yapıldı
Siirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldıSiirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldı
Malatya'ya depremin ikinci günü gelen gönüllü sağlıkçılar afetzedelerin yaralarını sarıyorMalatya'ya depremin ikinci günü gelen gönüllü sağlıkçılar afetzedelerin yaralarını sarıyor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:43
İkindi
16:09
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Murat Eczanesi
Araban
Akçakoca Eczanesi
Nizip
Sündüz Eczanesi
Oguzeli
Yusuf Eczanesi
Sahinbey
Emek Sevgi Eczanesi
Sahinbey
Erol Dai Eczanesi
Sahinbey
Keskinöz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.