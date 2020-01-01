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  4. Şiddetin önlenmesinde akran arabuluculuğu semineri düzenlendi

Şiddetin önlenmesinde akran arabuluculuğu semineri düzenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 01.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Milas’ta, akran arabuluculuğu ve şiddet konularının anlatıldığı ‘şiddetin önlenmesinde akran arabuluculuğu’ semineri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlendi.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü rehberlik hizmetleri genel hedefleri arasında olan şiddetin önlenmesi konusuyla ilgili uygulanabilecek çalışmalar arasında olan akran arabuluculuğu ve şiddet konularının anlatıldığı ‘şiddetin önlenmesinde akran arabuluculuğu’ semineri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlendi.Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Umut Saide Zeybek tarafından verilen seminere Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, ilçemizde görevli rehber öğretmenler katıldı.

Milas’ta, akran arabuluculuğu ve şiddet konularının anlatıldığı ‘şiddetin önlenmesinde akran arabuluculuğu’ semineri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü rehberlik hizmetleri genel hedefleri arasında olan şiddetin önlenmesi konusuyla ilgili uygulanabilecek çalışmalar arasında olan akran arabuluculuğu ve şiddet konularının anlatıldığı ‘şiddetin önlenmesinde akran arabuluculuğu’ semineri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Umut Saide Zeybek tarafından verilen seminere Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, ilçemizde görevli rehber öğretmenler katıldı.

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Burçin Eczanesi
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Gonca Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
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Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
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