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Şiddetli fırtına ağaçları devirdi

02.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli fırtınada ormanlarda yıkılan ağaçların hasar tespit çalışmaları yapıldı.Bolu’da, geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli fırtınada ormanlardaki ağaçların bir bölümü zarar görürken, kök gelişimi iyi olmayan ve yeterli çap gelişimi sağlayamayan ağaçlar devrildi.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli fırtınada ormanlarda yıkılan ağaçların hasar tespit çalışmaları yapıldı.
Bolu’da, geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli fırtınada ormanlardaki ağaçların bir bölümü zarar görürken, kök gelişimi iyi olmayan ve yeterli çap gelişimi sağlayamayan ağaçlar devrildi. Yaşanan olayın ardından Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler zarar gören ağaçların bulunduğu ormanlarda havadan ve yerden hasar tespit çalışması yaptı.
Ormanlara yapılması gereken bakım müdahalelerinde geç kalınması halinde ağaçların gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten yetkililer, bakımı zamanında yapılmayan ormanlardaki ağaçların kök ve çap gelişimlerinin geri kaldığı, kök gelişimi iyi olmayan yeterli çap gelişimi yapamayan ağaçlardan oluşan ormanların fırtına, aşırı kar yağışı gibi olaylarda ya devrildiği ya da kırıldığı ifade edildi.
Fırtına hasarının olduğu alanlarda tespit ve üretim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği ve yoğun trafik akışının olduğu Bolu-Seben Karayolu kenarında güvenlik tedbirleri arttırılarak yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

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