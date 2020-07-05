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Şiddetli fırtına hasara neden oldu

MANİSA HABERLERİ  | 05.07.2020 23:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde etkili olan fırtına elektrik direkleri ve ağaçları devirip çatıların uçmasına neden oldu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde etkili olan fırtına elektrik direkleri ve ağaçları devirip çatıların uçmasına neden oldu. Uçan çatı, park halindeki bir araca zarar verdi.
Manisa’nın Selendi ilçesi Kınık Mahallesi Ramazan Hocalar Sokakta şiddetli fırtına elektrik direklerini devirirken, yerinden kopan bir çatı park halindeki araca zarar verdi. Edinilen bilgilere göre saat 22.00 sıralarında şiddetle esen fırtına önce ilçe merkezinde bulunan Aşıklar Caminin minaresini yıkarken, Kınık Mahallesi Ramazan Hocalar Sokaktaki elektrik direklerini devirdi. Bir evin üstünden kopan çatı ise park halindeki araca zarar verdi. Bazı evlerin bahçelerinde bulunan meyve ağaçları da fırtınaya dayanamayarak köklerinden devrildi. Can kaybının veya yaralanmanın yaşanmaması sevindirirken, devrilen direkler ve ağaçlar için ekipler çalışma başlattı.

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