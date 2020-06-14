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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

ÇORUM HABERLERİ  | 14.06.2020 23:24 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Fırtına nedeniyle Traktörcüler sitesinde bulunan 12 iş yerinin çatısı zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan Şehit Orhan Yazdıç Traktörcüler Sitesinin çatısı rüzgara ve yağmura dayanamayarak çöktü. Fırtına nedeniyle 12 işyeri hasar gördü. Hafta sonu olması nedeniyle işyerlerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri olay yerine giderken, Belediye Başkan yardımcısı Bahri Sezen de belediye ekiplerinden zararın boyutu hakkında bilgi aldı.
Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle iş yerlerinin zarar gördüğünü belirterek, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

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