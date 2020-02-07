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Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.Afyonkarahisar’da dün şiddetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi

Afyonkarahisar’da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.
Afyonkarahisar’da dün şiddetli rüzgar etkili oldu. Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının şiddetli rüzgâr nedeniyle kaidesinden yere düştüğü tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda anıtın yenilenmesine karar verilirken, Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının aslına uygun şekilde yenilenmesine ilişkin çalışmaların Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başladığı bildirildi.

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