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Şiddetli rüzgarda triportör devrilmesin diye üzerine binip gittiler

27.11.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da dün etkili olan ve hayatı birçok alanda olumsuz etkileyen şiddetli rüzgarda atık kağıt dolu triportör devrilmesin diye çaba harcayan vatandaşların ilginç yolcuğu dikkat çekti.

Triportöre asılarak binen 4 kişinin yolculuğu kameraya yansıdı.
Dün tüm yurdu etkisi altına alan fırtına birçok alanda hayatı olumsuz etkilerken Aksaray’da da etkili olan fırtınada ilginç bir yolculuk yansıdı kameraya. Atık kağıt dolu triportör devrilmesin diye çaba harcayan 8 kişi, şiddetli rüzgarda devrilmesin diye triportörü bir süre tutarak götürdü. Triportörün hızlanmasının ardından bu kez 1’çocuk 4 kişi, ağırlık yapmak istedikleri aracın kasasına asılarak bindi. Yaklaşık 1 kilometre asılı halde triportörle giden 4 kişinin ilginç yolculuğu kameraya yansıdı.

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