Şiddetli rüzgarda triportör devrilmesin diye üzerine binip gittiler

Triportöre asılarak binen 4 kişinin yolculuğu kameraya yansıdı.

Dün tüm yurdu etkisi altına alan fırtına birçok alanda hayatı olumsuz etkilerken Aksaray’da da etkili olan fırtınada ilginç bir yolculuk yansıdı kameraya. Atık kağıt dolu triportör devrilmesin diye çaba harcayan 8 kişi, şiddetli rüzgarda devrilmesin diye triportörü bir süre tutarak götürdü. Triportörün hızlanmasının ardından bu kez 1’çocuk 4 kişi, ağırlık yapmak istedikleri aracın kasasına asılarak bindi. Yaklaşık 1 kilometre asılı halde triportörle giden 4 kişinin ilginç yolculuğu kameraya yansıdı.

