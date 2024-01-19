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Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti

İHA İHA
19.01.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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Bursa’da seyir halindeki motosikletli şiddetli rüzgârın etkisiyle kontrolden çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti

Başını bariyerlere çarpan kasksız sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Kaza 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Aydoğdu (35), 16 BAH 768 plakalı motosikletiyle 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüş hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere savrulan motosikletli başını bariyerlere çarpıp metrelerce savruldu. Hemen arkasından motosikletiyle gelen arkadaşı kazayı görünce hemen yardıma koştu. İhbar üzerine gelen 112 Ekipleri Aydoğdu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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