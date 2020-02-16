YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Şiddetli soğuk su hatlarına zarar veriyor

Şiddetli soğuk su hatlarına zarar veriyor

ORDU HABERLERİ  | 16.02.2020 21:35 | Son Güncelleme

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan soğuklar içme suyu hatlarında dona bağlı arızalara neden oluyor.Kabadüz ilçesinin içme suyu ihtiyacının bir bölümünü sağlayan isale hattı aşırı soğuklar nedeniyle donarak patladı.

Şiddetli soğuk su hatlarına zarar veriyor

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan soğuklar içme suyu hatlarında dona bağlı arızalara neden oluyor.
Kabadüz ilçesinin içme suyu ihtiyacının bir bölümünü sağlayan isale hattı aşırı soğuklar nedeniyle donarak patladı. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kelekyatak mevkiinde aşırı soğuklar içme suyu hattını patlattı. Don nedeniyle patlayan hatta su metrelerce havaya yükseldi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) aşırı soğuklardan dolayı yaşanan arızalara kısa süre içinde müdahale ediyor.
Bölgeye hakim OSKİ Kabadüz Şefliğinde görevli personeller kar ve soğuk havaya aldırış etmeden kısa sürede arızaların giderilmesi için büyük özveri gösteriyor.
OSKİ Kabadüz Şefi Seyfullah Özçelik, ilçenin yüksek kesimlerinde havaların özellikle gece saatlerin çok soğuk olduğunu söyledi.
Yaşanan arızalara anında müdahale ettiklerini ifade eden Özçelik, “İlçemizin yüksek kesimlerinde gece saatlerin eksi 15 dereceye kadar ısı düşüyor. Aşırı soğuklar nedeniyle su hattında arıza oluşabiliyor. Oluşan her türlü arızayı kısa sürede koordine bir şekilde gideriyoruz” dedi.

Şiddetli soğuk su hatlarına zarar veriyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:48
İkindi
15:41
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Altınordu Eczanesi
Altinordu
Demir Eczanesi
Altinordu
Naz Eczanesi
Altinordu
Dilek Eczanesi
Fatsa
Uzunkök Eczanesi
Fatsa
Atila Ada Eczanesi
Unye
Lale Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.