Şiddetli yağışlardan etkilenen Kastamonu'daki Horma Kanyonu yeniden ziyarete açıldı

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran Cumartesi günü yaşanan sel felaketinin ardından tedbir amaçlı ziyarete kapatılan Horma Kanyonu yürüyüş parkurunun bugün itibarıyla ziyarete açıldığı belirtildi.

Pınarbaşı ilçesinin bölge turizmi açısından çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Yerli ve yabancı turistleri, Küre Dağları arasından çıkan Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu'nu ve kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformdan geçerek Ilıca Şelalesi'nden suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuzu görmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

