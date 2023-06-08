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Şiddetli yağışlardan etkilenen Kastamonu'daki Horma Kanyonu yeniden ziyarete açıldı

08.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli yağışların ardından kapatılan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, yeniden ziyarete açıldı.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran Cumartesi günü yaşanan sel felaketinin ardından tedbir amaçlı ziyarete kapatılan Horma Kanyonu yürüyüş parkurunun bugün itibarıyla ziyarete açıldığı belirtildi.

Pınarbaşı ilçesinin bölge turizmi açısından çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Yerli ve yabancı turistleri, Küre Dağları arasından çıkan Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu'nu ve kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformdan geçerek Ilıca Şelalesi'nden suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuzu görmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kastamonu Pınarbaşı horma kanyonu

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