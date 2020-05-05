Side’da yarım kalan otel yıkımı tamamlandı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Dünya değerimiz olan Side, hiç kimsenin kişisel hesapları ve hırslarına kurban edilemez. Bizim Side’deki hayallerimiz çok büyüktür ve bunun önüne hiçbir güç, hiçbir rant düşüncesi geçememiştir bundan sonra da geçemeyecektir" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Yalı Otel’in yıkımına ilişkin açıklamada bulundu. Sözen, "Side Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan ruhsatsız yapıların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Kararı doğrultusunda Side Mahallesi 794 Ada 4 Parseldeki Yalı Hotel’in yıkımına başlanmış, Antalya 5. İdare Mahkemesinin 2020/339 E. Sayılı dosyası ile parsel maliklerinin açtığı davada mahkemece 27 Nisan tarihinde savunmamız verilinceye kadar yıkım işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Side’de tarihin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Türkiye’ye örnek olacak bir cesaret ve emekle 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmaların devamı niteliğindeki bu yıkım çalışmamız, medyaya çarptırılarak yansıtılmış ve bazı kişilerce olumsuz yorumlanmıştır. Yargı en doğru kararı vermiş, ilgili mahkemeye yaptığımız savunmamız üzerine işlemimizin hukuka uygun olduğu anlaşılarak 30 Nisan tarihinde parsel sahiplerinin yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmiş, yıkım işlemine belediyemizce bugün kaldığı yerden yeniden başlanmıştır. Manavgat Belediyesi olarak Side Antik Kenti’nde attığımız her adım, tarihimizin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının dışında Türk turizmine, bölge esnafımıza ve içinde yaşayan halkımıza fayda sağlayacak yasal, Valilik ve ilgili kurumlarca onaylanmış, desteklenen adımlardır" diye belirtti.