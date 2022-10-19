Siemens 175 yaşında

İSTANBUL (AA) - Kurulduğundan bugüne dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam sağlayan Siemens, elde ettiği başarılarla otomasyon, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve ulaşımda küresel pazar liderliğini elinde bulunduruyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 1847'de Berlin'deki bir avluda atölye olarak kurulan şirket, bu yıl 175'inci yaşını kutladı.

Berlin'in Schoeneberger Sokak'ta bulunan bir binanın arkasındaki avluda, 10 çalışanı ile işaretçi telgraf üreten küçük bir atölye olarak faaliyete başlayan şirket, şu an dünya çapında 300 binden fazla çalışanı ve yıllık 60 milyar avronun üzerindeki geliriyle dünyanın en büyük teknoloji güç merkezlerinden biri oldu.

Kutlamaya Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra siyaset, akademi ve iş dünyasından çok sayıda konuk katıldı.

Açıklamada kutlamadaki konuşmasına yer verilen Scholz, "Siemens, bugün gerçekleştirdiği inovasyonlarla hem dijital hem ekolojik olarak çifte bir dönüşümün yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Siemens'in dünyayı tekrar tekrar elektriklendirdiği, hareket ettirdiği, birbirine bağladığı ve yeniden icat ettiği 175 yılını en içten dileklerimle kutlarım. Bu, özetle Almanya'da gerçekleşmiş ve Siemens tarafından gerçekleştirilmiş 175 yıllık bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch da şunları kaydetti:

"Siemens, önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için yeni teknolojileri ve trendleri tahmin etmek amacıyla kendini yeniden keşfetmeye devam ediyor. Müşterilerimizin ve faaliyette bulunduğumuz toplulukların bugün ve gelecekteki en büyük zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya ve bu alanda öncü bir rol üstlenmeye devam etmek istiyoruz. 175. yıl dönümümüzde Siemens geleceğe hazır, strateji, iş ve teknoloji açısından son derece güçlü bir konumda, ayrıca dijitalizasyona ve sürdürülebilirliğe öncülük ediyor."

- "Siemens'in burada, Berlin'de olmasından gurur duyuyoruz"

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ise şirketin 175 yıldır Berlin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Berlinli bu küresel şirket için Siemenstadt bölgesindeki farklı lokasyonlarda insanlar nesiller boyunca çalıştı. Dünya, hayatımızı değiştiren ve iyileştiren çok sayıda icat ve gelişme için Siemens'e teşekkür ediyor. Kendi dönemlerinin inovasyonları olarak, hepsi büyük teknik ve ekonomik öneme sahipti ve aynı zamanda Berlin ile de ilişkilendirildiler. Bu başarı hikayesi, şirket geleneğine tamamen uygun şekilde, Siemens kampüsü ile dijital olarak devam ediyor. Uluslararası öneme sahip güçlü bir şirket olan Siemens'in burada, Berlin'de olmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket kurucusunun soyundan gelen Nathalie von Siemens ise "Dünyanın en son 19. yüzyılda yaşadığına benzeyen ve çığır açan bir değişimin parçasıyız. Bu 175 yıl geriye dönüp baktığımızda, Werner von Siemens'in de yardımcı olduğu sanayi devriminin başlangıcıydı. Bugün dijitalizasyon, toplumlarımızı sanayileşme ve elektriğin yaygınlaşması kadar derinden dönüştürüyor. Werner'in deneyimleri bugün de bizim için faydalı olmaya devam ediyor. Kurduğu şirket bir kez daha yeni bir dönemi başlatan bir değişimi şekillendirmeye ve yönlendirmeye yardım ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, bugün endüstri, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarına odaklanan Siemens, dijitalizasyonda lider bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, 2008'den bu yana yazılım şirketlerine 10 milyar avro yatırım yaptı. 2021 mali yılında şirket, araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 5 milyar avro ayırdı ve Siemens araştırmacıları yaklaşık 4 bin 500 icat kaydetti.

Bu, iş günü başına yaklaşık 20 icat anlamına geliyor. Siemens, dijital dönüşümü şekillendirmek için donanım ve yazılımı bir araya getirerek gerçek ve dijital dünyaları operasyonel teknoloji ve bilgi teknolojisinde birleştiriyor.

Bu yetenekler, müşterilerin ve iş ortaklarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmalarına, aynı zamanda inovasyonu hızlandırmalarına imkan tanıyor.

