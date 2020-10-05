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Siemens Energy ve Evonik’ten yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Siemens Energy Üst Yöneticisi Christian Bruch: - "Hedefimiz, inovatif teknolojileri kullanarak yeni ve daha sürdürülebilir çözümler sağlamak. Hidrojen ve karbondioksit elektrolizi teknolojimizle, temiz elektrikten sürdürülebilir malzeme uygulamalarına bir köprü kuruyoruz"

İSTANBUL (AA) - Siemens Energy ve Evonik, yapay fotosentez teknolojisiyle kimya endüstrisinde çevre dostu bir uygulama örneğine imza atıyor, sürdürülebilir kimyasal üretimi için hammadde olarak karbondioksit ve hidrojenin kullanıldığı pilot tesis Almanya’da faaliyete başladı.

Siemens Energy'den yapılan açıklamaya göre firma, Evonik ile karbondioksit ve su kullanarak kimyasal madde üreten bir pilot tesis kurdu.

Tesiste üretim yapmak için gereken enerji, yenilenebilir kaynaklarla karşılanıyor. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen Rheticus projeleri kapsamında hayata geçirilen pilot tesis, Almanya’nın Marl kentinde faaliyete başladı. Tesiste kullanılan inovatif fotosentez teknolojisi, enerji devriminin başarısına önemli bir katkıda bulunacak. Bu proje, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın toplamda 6,3 milyon avro ile sponsorluk desteği sağladığı Rheticus I ve II araştırma projelerinin en önemli aşamalarından birini temsil ediyor.

Açıklamada tesisin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Siemens Energy Üst Yöneticisi (CEO) Christian Bruch, "Hedefimiz, inovatif teknolojileri kullanarak yeni ve daha sürdürülebilir çözümler sağlamak. Hidrojen ve karbondioksit elektrolizi teknolojimizle, temiz elektrikten sürdürülebilir malzeme uygulamalarına bir köprü kuruyoruz. Siyaset, bilim ve Evonik gibi iş ortakları arasındaki bu yakın iş birliği, bu yönde önemli bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

- Doğayı örnek alan inovatif teknoloji

Power-to-X fikrini, başarıyla hayata geçirmenin yolunu gösteren Rheticus araştırma projesi, Alman Hükümeti'nin enerji sistemi dönüşümü konusundaki en büyük araştırma girişimlerinden biri olan Copernicus’un projelerinden doğdu.

Rheticus kapsamında kurulan deney tesisinin arkasındaki yapay fotosentez fikri için ise araştırmacılar, doğadan ilham aldı. Bitkilerin karbondioksit ve sudan birkaç aşamada şeker üretmek için güneş enerjisini kullanması gibi, yapay fotosentez de elektroliz yoluyla karbondioksit ve sudan bakterilerin yardımıyla değerli kimyasallar üretmek için yenilenebilir enerjileri kullanıyor. Bu tür yapay fotosentez, bir enerji deposu görevi görüyor ve böylece karbon döngüsünü kapatmaya ve atmosferdeki karbondioksit kirliliğini azaltmaya yardımcı oluyor.

Tesis, Siemens Energy tarafından geliştirilen bir CO2 elektrolizörü, bir su elektrolizörü ve Evonik’in teknik uzmanlığını taşıyan bir biyoreaktörden oluşuyor. Mevcut Rheticus proje fazı başarıyla tamamlandıktan sonra, Evonik ve Siemens Energy, karbondioksitten özel kimyasallar veya yapay yakıtlar gibi enerji açısından zengin ve değerli maddeler üretebilen benzersiz bir platform teknolojisine sahip olacak.

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