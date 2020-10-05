Siemens Energy ve Evonik’ten yapay fotosentez teknolojisiyle iklim dostu üretim

İSTANBUL (AA) - Siemens Energy ve Evonik, yapay fotosentez teknolojisiyle kimya endüstrisinde çevre dostu bir uygulama örneğine imza atıyor, sürdürülebilir kimyasal üretimi için hammadde olarak karbondioksit ve hidrojenin kullanıldığı pilot tesis Almanya’da faaliyete başladı.

Siemens Energy'den yapılan açıklamaya göre firma, Evonik ile karbondioksit ve su kullanarak kimyasal madde üreten bir pilot tesis kurdu.

Tesiste üretim yapmak için gereken enerji, yenilenebilir kaynaklarla karşılanıyor. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen Rheticus projeleri kapsamında hayata geçirilen pilot tesis, Almanya’nın Marl kentinde faaliyete başladı. Tesiste kullanılan inovatif fotosentez teknolojisi, enerji devriminin başarısına önemli bir katkıda bulunacak. Bu proje, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın toplamda 6,3 milyon avro ile sponsorluk desteği sağladığı Rheticus I ve II araştırma projelerinin en önemli aşamalarından birini temsil ediyor.

Açıklamada tesisin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Siemens Energy Üst Yöneticisi (CEO) Christian Bruch, "Hedefimiz, inovatif teknolojileri kullanarak yeni ve daha sürdürülebilir çözümler sağlamak. Hidrojen ve karbondioksit elektrolizi teknolojimizle, temiz elektrikten sürdürülebilir malzeme uygulamalarına bir köprü kuruyoruz. Siyaset, bilim ve Evonik gibi iş ortakları arasındaki bu yakın iş birliği, bu yönde önemli bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.