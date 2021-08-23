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Siemens Ev Aletleri ile kahvaltılar pratikleşiyor

23.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siemens Ev Aletleri ile kahvaltılar pratikleşiyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, tasarım ve geleceğin teknolojisiyle geliştirdiği ürünleri kahvaltıseverlerin beğenisine sunuyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, pratik bir kahvaltı ile güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin yardımına Siemens kahve makineleri ve ekmek kızartma makinesi yetişiyor.

Siemens TC86303 Filtre Kahve Makinesi ideal tat ve aroma için Aroma Sense Plus teknolojisini kullanıyor. Sensör kontrollü ısıtma sayesinde ise demleme suyunun ideal sıcaklığa ulaşmasını sağladıktan sonra kahvenin lezzetinin kaybolmaması için sabit ısıya geçiş yapıyor.

Filtre kahve makinesinin ısı sabitlemesi özelliği sayesinde küçük bir fincanda bile ideal kahve aromasına ulaşmak mümkün oluyor. 15 fincan kapasiteye sahip TC86303, kahve hazırladıktan ve 2 saatlik sıcak tutma işlevi sona erdikten sonra otomatik olarak kapanıyor.

Siemens TT86103 Filtre Kahve Makinesi, dripstop fonksiyonu sayesinde kahve doldurmadan sonra istenmeyen damlamaların önüne geçiyor. Bu sayede kireç birikintileri, yanmış kahve ve zorlu lekeler artık geçmişte kalıyor.

Siemens TT86103 Ekmek Kızartma Makinesi ise sensörlü ısıtma kontrolü sayesinde her dilimde aynı kızartma performansı sunuyor. 9 farklı kızartma ayarına sahip ürün camdan üretilmiş ısıtıcısı ve ekmek hizalama özelliği sayesinde her yanı eşit ve dengeli ekmekler kızartmayı mümkün kılıyor.

Buz çözme özelliği sayesinde de dondurucudan çıkarılan ekmekleri saatlerce çözmekle uğraşmadan hızlıca kızartmak mümkün oluyor.

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