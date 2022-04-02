YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Siemens Ev Aletleri, kahve makinesi EQ.700’ü tanıttı

Siemens Ev Aletleri, kahve makinesi EQ.700’ü tanıttı

02.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın: - "EQ.700 tam otomatik kahve makinemiz tek bir dokunuşla birçok ülkeye özgü uluslararası kahve çeşidini keşfedebileceğiniz, hassas aroma teknolojisiyle kişiye özel bir kahve deneyimi sunuyor"

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri yeni nesil tam otomatik kahve makinesi EQ.700’ü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Ev Aletleri yeni ürünü, tam otomatik kahve makinesi Siemens EQ.700’ü kahveseverlere tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Siemens’i anlatan en doğru tanımın "İlham Veren Vizyoner" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Günlük yaşantımızdaki yoğun koşuşturma hali ev aletleriyle de rahatça bağlantı kurulmasını sağlayan ve bu dinamizme kolayca ayak uydurabilen akıllı teknolojileri, hayatımızın bir parçası haline getirdi. Diğer taraftan farklı kahve türleri konusunda bilinçlenen tüketici artık kendi kişiselleştirilmiş kahve deneyimini yaşamak, dilediği çekirdek ve aromayla kahve keyfine evinin konforunda ulaşmak istiyor.

Siemens Ev Aletleri, sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojiyi odağına alan bir marka olarak, giriş segmentten, premium segmente kadar farklı ürün alternatifleriyle tüm tüketicilere eşsiz kahve deneyimi sunabilen güçlü bir ürün portföyüne sahip. Tanıttığımız EQ.700 tam otomatik kahve makinemiz de tek bir dokunuşla birçok ülkeye özgü uluslararası kahve çeşidini keşfedebileceğiniz, hassas aroma teknolojisiyle kişiye özel bir kahve deneyimi sunuyor. Bu hedefte tüketicilerimizin ve kahveseverlerin gelişen ihtiyaç ve lezzet beklentilerini karşılayacak ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

- 10 ülkeden 29 farklı kahve çeşidi

Siemens EQ.700 tam otomatik kahve makinesi, 10 farklı ülkeden 29 ek kahve seçeneği ile üst segment tam otomatik kahve makineleri arasında en geniş içecek seçeceğini sunuyor. 9 inçlik tam dokunmatik TFT ekranı kahveseverlerin basitçe kaydırarak menüden kahveyi kişisel zevklerine göre kişiselleştirmek için menüden seçim yapmalarını sağlıyor.

Sezgisel, akıllı telefon benzeri kullanıcı arayüz deneyimi sayesinde iSelect ekranı ile tam otomatik kahve makinesinin yönetimi konforlu hale geliyor. Kaydırma ve dokunarak seçme fonksiyonları, içecek görselinden doğrudan kahve hazırlama, tek ekranda ayarlanabilir süt oranı, kahve sertliği gibi içecek tercihleri kolayca seçilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandıDiyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadeleBitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele
Anahtar Kelimeler:
Siemens

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:39
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:58
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca dolandırdı, kimse fark etmedi! Lüks hayatı...

Yıllarca dolandırdı, kimse fark etmedi! Lüks hayatı...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...

Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.