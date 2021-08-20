Siemens Healthineers Türkiye Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi'ne Stevie'den altın ödül

İSTANBUL (AA) - Siemens Healthineers Türkiye’nin dünyada bir ilki temsil eden online Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, 18. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde “Sağlıkta Yılın En Başarılı İletişim/PR Kampanyası” seçilerek iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden birini almaya hak kazandı.

Siemens Healthineers Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Siemens Healthineers Türkiye tarafından Nisan 2021’de "www.cekimgucu.siemens-healthineers.com" üzerinden erişime açılan Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında bulunan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden altın ödüle layık görüldü.

Bu yıl 18.’si düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’ne yaklaşık 4 bin proje başvuruda bulundu. Siemens Healthineers Türkiye’nin dünyada bir ilki temsil eden Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde Sağlıkta “Yılın En Başarılı İletişim/PR Kampanyası” kategorisinin kazananı oldu.

Dünyanın önde gelen iş ödülleri programlarından biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri için her yıl 70’i aşkın ülkeden tüm sektörlerdeki kurumlardan binlerce başvuru yapılıyor.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için tüm dünyadan üst düzey yöneticiler değerlendirmelerde bulunuyor.

Bu yılki Stevie ödülü kazananları, haziran-ağustos ayları arasında değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 260'tan fazla yöneticinin değerlendirmeleriyle belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, “Algoritmalar ve Bitkiler Sergimizi bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine teşekkür ederiz. Teknoloji, bilim ve sanatın bir araya geldiği ve bu anlamda bir ilki temsil eden projemizle dünyanın en saygın iş ödüllerinden biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden altın ödül almak bizim için gurur verici. Bu keyifli projede emeği geçen herkese katkıları için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

18. Stevie Uluslararası İş Ödülleri için bu yıl ödül töreni Kovid-19 salgını önlemleri nedeniyle 8 Kasım’da online olarak gerçekleştirilecek.

- Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi hakkında

Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi'nin çıkış noktası, Siemens’in 1978 yılında Almanya’nın Erlangen kentinde üretimini gerçekleştirdiği emar makinesinde ilk çekimini bir insan yerine dolmalık biberde yapmasına dayanıyor.

Sanat tarihçisi Seda Yörüker’in küratörlüğünü ve Prof. Dr. Ercan Karaarslan’ın da danışmanlığını üstlendiği Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi ile her gün binlerce insanın yaşamına dokunan Siemens Healthineers görüntüleme cihazları, bitkilerin eşsiz dünyasını radyologların gözünden birer sanat yapıtına dönüştürüyor.

Sergi, bu yönüyle dünyada bir ilki temsil ediyor. Algoritmalar ve Bitkiler, aynı zamanda sağlık konusunda önemli bir misyon da taşıyor. Sergi sonrasında radyoloji uzmanlarının gerçekleştirdiği bitki çekimleri dijital fotoğraf baskı olarak satışa sunuluyor ve buradan elde edilen gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nda (KAÇUV) tedavisi devam eden çocuklar ve aileleri için yürütülen çalışmaları destekliyor.

