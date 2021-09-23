Siemens Türkiye, 165. yıla özel "Dijital Zirve" gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, "165 yıldır olduğu gibi teknolojiyi faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. 'Amacı olan teknoloji' üretimimiz ve yeni stratejimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen inovasyon şirketlerinden Siemens, Türkiye’deki 165’inci yılı dolayısıyla dijital zirve düzenledi. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel’in ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, Siemens Teknoloji ve Stratejiden Sorumlu Başkanı Peter Körte ve Siemens Healthineers Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Peter Schardt katıldı.

"Karbon nötr" hedefiyle düzenlenen Siemens Türkiye’nin Dijital Zirve etkinliği kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışında bulunuldu. Yapılan fidan bağışı ile Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Siemens Türkiye Hatıra Ormanı oluşturulacak.

AR-GE ve inovasyon merkezlerinde yaklaşık 700 mühendisiyle Siemens, hem AR-GE faaliyetlerini yürütüyor hem de Türkiye’nin inovasyon çalışmalarına katkıda bulunuyor. Siemens, AR-GE merkezlerinde yüzde 30 olan kadın mühendis oranını yükseltmeyi hedeflerken, AR-GE çalışanlarının eğitimlerine yıllık 10 milyon TL kaynak ayırıyor. Şirket ayrıca, AR-GE bütçesini yıllık 400 milyon TL’ye çıkararak önemli bir adım attı.

- "Dijital dönüşüm, dünyamızı daha iyi bir yere dönüştürecek fırsatları keşfetmemizi istiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, “165 yılda ülkemizde ve dünyada birçok değişime tanıklık ettik. Bu başarımızın ardında elbette çok sayıda neden var. Bu nedenlerden en önemlisi, 'gelecek için bugünü dönüştürme' yaklaşımımız. Bu doğrultuda ilerlerken en önemli desteği teknolojiden alıyoruz. Yeni stratejimiz DEGREE ise sürdürülebilirlik üzerine inşa edildi.” ifadelerini kullandı.

Yeni büyüme stratejileriyle sürdürülebilirlik odağını netleştirdiklerini aktaran Gelis, “DEGREE, aynı zamanda çok sayıda farklı hedefler içeriyor. Örneğin, şirkette çalışanların uzun vadeli istihdamını güvence altına almak, kapsayıcılığı, saygıyı ve eşit muameleyi teşvik etmek gibi... Bu kapsamda tüm çalışanlarımız için eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijital teknolojiler, kadınların iş dünyasına katılımı için fırsat da sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelis, Türkiye’nin sahip olduğu güçlü potansiyele dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Siemens Türkiye olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle gelecek için bugünü dönüştürüyoruz. 165 yıldır olduğu gibi teknolojiyi faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. ‘Amacı olan teknoloji’ üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız. Dijital dönüşüm, başarının anahtarını sadece gelişmiş teknolojilerle sunmuyor, dünyamızı daha iyi bir yere dönüştürecek fırsatları keşfetmemizi istiyor. Yeniliği ve yeni bakış açılarını korkmadan benimsemek için bizi teşvik ediyor.”

- "Dijital dönüşüm her sektör için zorunlu hale geldi"

Siemens Teknoloji ve Stratejiden Sorumlu Başkanı Peter Körte ise Siemens teknolojisinin günlük hayatın her yerinde olduğunu belirterek, “Gerçek ve dijital dünyayı birleştirerek iş ortaklarımıza sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Dijital dönüşüm her sektör için zorunlu hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Siemens Healthineers Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Peter Schardt, Siemens ve Siemens Healthineers olarak, Türk sağlık sisteminin altyapısını oluşturan önemli bir ortak olduklarını, Türk sağlık sisteminde iz bırakan ortaklıkları kurmaya devam edeceklerini bildirdi.

Siemens Türkiye 165. Yıl Dijital Zirve kapsamında “Sağlık sektöründe dijitalleşme ve akıllı çözümler”, “Yarının dijital endüstrileri neler olacak?” ve “Akıllı şehirler” başlıklarıyla 3 paralel oturum düzenlendi. 3 ayrı panel, Ankara Şehir Hastanesi, CCN Group, Acıbadem Hastanesi, Turkcell, MEXT, SAP, Türk-Alman Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

“Sağlık sektöründe dijitalleşme ve akıllı çözümler” paneli, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel’in öncülüğünde yapıldı.

Sonemel, Siemens Healthineers olarak inovasyondan güç alarak insanların daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kayederek, “Kişiye özel tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması, hasta deneyiminin iyileştirilmesi, bakım hizmetlerinin dönüştürülmesi ve sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi 4 odak alanımızı oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Siemens Türkiye 165. Yıl Dijital Zirve kayıtları, bir ay süreyle "www.165yildijitalzirve.com" adresinden izlenebilecek.

