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Siemens Türkiye "Enerjimiz Bir" sloganıyla herkesi teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor

14.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siemens Türkiye Elektrikli Ürünler İş Birimi Yöneticisi Eylem Korucuoğlu: - "Siemens Türkiye olarak teknolojiye uygun sürdürülebilir çözümlerimiz ile sektöre yön vermeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye Elektrikli Ürünler İş Birimi, "Enerjimiz Bir" sloganıyla düzenlediği seminerler serisine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, Siemens Türkiye Elektrikli Ürünler İş Birimi, "Enerjimiz Bir" sloganıyla düzenlediği seminerlerin sonuncusu 6 Eylül’de Ankara’da, 9 Eylül’de ise İzmir’de düzenlendi. Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerini bir araya getiren seminer yoğun ilgi ile karşılandı.

Katılımcıların sabırsızlıkla beklediği etkinliğin ilk ayağı olan Ankara’da gerçekleşen seminere Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası’nı temsilen Başkan Yusuf Aslantürk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslantürk, Siemens Türkiye’nin dijitalleşme ve teknoloji alanında sunduğu yenilikçi çözümlerin iş ve uygulama alanlarında sağlayacağı faydalara vurgu yaptı.

İzmir’deki etkinlikte konuşan İzmir Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Cumhur Şencanbaz da eğitim seminerlerinin elektrik teknisyenlerinin gelişimi için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Siemens Türkiye Elektrikli Ürünler İş Birimi Yöneticisi Eylem Korucuoğlu ise Siemens Türkiye’nin çalışmaları ve sektöre sunduğu yeniliklere değinerek, "Siemens Türkiye olarak teknolojiye uygun sürdürülebilir çözümlerimiz ile sektöre yön vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens Türkiye Ankara Bölge Satış Mühendisi Abdürrahim Yalçınkaya ve İzmir Bölge Satış Mühendisi Vedat Kavuşan da konuşmalarında enerji sektörünün dünü ve bugününü değerlendirdi.

Yenilikçi birçok konunun yer aldığı eğitim seminerinde Siemens Türkiye Elektrikli Ürünler İş Birimi ekibinden Selçuk Çalışkan Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Ürünleri, Bahar Keşkekçi Kompakt Tip Şalterler, İlknur Turan Satış Sonrası Destek ve Servis Çözümleri, Özge Alphan ise Siemens Türkiye’nin Yeni Nesil Platformu DigiOneNow’un tanıtımına yönelik başarılı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından interaktif yarışma ile devam eden etkinlikte katılımcılar bilgilerini tazeleme fırsatı elde ederken ilk üçe giren elektrik teknisyenlerine de Siemens Türkiye tarafından çeşitli ödüller verildi.

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