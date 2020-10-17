Siemens Türkiye ile Koç Üniversitesi dijital üretim için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye ve Koç Üniversitesi dijital üretim ve optimizasyon için sektörde yeni bir iş birliğine gitti. Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’nde yer alan Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde, Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı’nı kurarak, SINUMERIK Edge Platformu’nu araştırmacıların kullanımına sundu. SINUMERIK Edge Platformu, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), dijital teknolojiler ve bulut teknolojilerinin bir kombinasyonu olan ve dijital üretim desteği ile üretim optimizasyonunu kolaylaştıran uygulamalar geliştirilmesi için makine endüstrisi odaklı bir platform sunacak. Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı’nın açılışı için 16 Ekim Cuma günü dijital ortamda gerçekleştirilen törene Siemens Global Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ile Koç Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Siemens Global Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich’in “Değişen pazar koşullarında dijitalleşme ve otomasyon” hakkında verdiği ders ile açılışı yapılan laboratuvar, Koç Üniversitesi araştırmacılarına teorik bilgilerini pratiğe dökme, SINUMERIK Edge Platformu ve Edge uygulamaları ile yüksek frekanslı veri işleme imkânı sunacak. - Üretim sektörünün dijitalizasyonuna Ar-Ge desteği Siemens’in 250 bin avro tutarındaki yatırımıyla hayata geçen araştırma laboratuvarı, bu konularda çalışmak isteyen tüm araştırmacılara ve firmalara SINUMERIK Edge Platformu ve yüksek devirli ileri üretim imkanına sahip CNC tezgâhı üzerinde uygulama geliştirme imkânı sağlayacak. Siemens Türkiye, laboratuvarda faaliyet gösterecek araştırmacılara ve firmalara Siemens Kartal Ar-Ge Merkezi’nin de bilgi birikimiyle teknik destek, danışmanlık ve eğitim desteği sağlayacak. Araştırmacılara ve bu konuda çalışmak isteyen tüm firmalara açık olacak Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı’nda, Siemens SINUMERIK Edge Platformu üzerinde üretim tezgâhı verileri anlık toplanıp analiz edilebilecek.

Buradan elde edilen verilerle, kestirimci bakım, önleyici bakım, görüntüleme gibi dijital uygulamalar geliştirilebilecek. Böylece bir CNC tezgahındaki üretim sürecinin ileri veri analitiği yöntemleri ile yapay zekâ ve derin öğrenme gibi teknikler yoluyla hızlı, güvenli ve daha az hata payı ile gerçekleşmesine yönelik yeni çözümler için çalışılacak. Bu uygulamalar Siemens’in Endüstriyel Bulut Platformu Mindsphere ile bağlantılı olarak yönetilebilecek. - “164 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz” Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, “Siemens Türkiye olarak özellikle mühendislik alanında sahip olduğumuz potansiyelin ortaya çıkarılması için eğitim kurumlarının sanayi kuruluşları tarafından desteklenmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu alanda Siemens olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Gelecek, veriyi kullanabilen, veriden eş zamanlı faydalanabilecek teknolojilerle şekillenecek. Koç Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz araştırma laboratuvarı projesi de bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. 164 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin gelişimini desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.