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Siemens Türkiye, "PİRİ" ile saha süreçlerini dijitale taşıdı

18.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Siemens Bölgesel Çözümler ve Servisler Türkiye Direktörü Tolga Afşin: - "PİRİ uygulaması ile tüm iş yapış süreçlerimizi etkili bir şekilde tek bir dijital platform üzerinden sürdürüyoruz. Projenin bu başarısında ve iyi yönetilmesinde uzun bir süredir odağımızda yer alan dijitalizasyon hedeflerimizin etkisi çok büyük"

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü, global iş ortaklarından Salesforce ile gerçekleştirdiği PİRİ projesi ile saha servisi alanındaki tüm süreçlerini dijital ortama taşıyarak birbiriyle entegre hale getirdi.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, platform, Salesforce Service Cloud altyapısından destek alarak servis planlanmasından uygulamaya, raporlamadan müşteri memnuniyetine kadar uçtan uca kaliteli, verimli bir iş süreci ve takibini mümkün kılıyor.

Öğrenebilen robotik süreç otomasyon yazılımları ile desteklenen PİRİ, servis taleplerinde en yakın lokasyondaki ve teknik olarak en uygun yetkinlikteki personeli önerme özelliği ile öne çıkıyor. Çağrı merkezi de dahil olmak üzere, birbirine entegre olmuş modülleri tek bir platform üzerinden yönetmesi sayesinde uygulama fayda sunuyor. Daha önce gerçekleştirilmemiş kapsamdaki entegrasyon altyapısı ile PİRİ, yüksek kalitede servis hizmeti sunulmasını sağlıyor ve müşterilerine doğru ve ayrıntılı analiz raporları üretebilme kabiliyeti ile olası maliyet ve riskleri azaltıyor.

- Esneklik ve hizmet kalitesinde artış

PİRİ uygulaması ile Türkiye'nin her noktasında gerçekleştirilen servis hizmetleri, gerçek zamanlı olarak kolaylıkla takip edilebiliyor. Yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilen proje kapsamında, servis planlama ve raporlama gibi tüm süreçler uçtan uca dijital ortama taşınarak zamanlama ve uygulamada yarı yarıya tasarruf elde edildi. Saha çalışanlarının bu uygulamayı internete ihtiyaç duymadan, çevrim dışı olarak kullanabilmesi sayesinde sahada esneklik ve hizmet kalitesi artırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Bölgesel Çözümler ve Servisler Türkiye Direktörü Tolga Afşin, PİRİ uygulamasının, hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra süreç takibi kolaylığı da sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çözüm ortaklarımızdan Kofana ile hayata geçirdiğimiz PİRİ uygulaması ile tüm iş yapış süreçlerimizi etkili bir şekilde tek bir dijital platform üzerinden sürdürüyoruz. Projenin bu başarısında ve iyi yönetilmesinde uzun bir süredir odağımızda yer alan dijitalizasyon hedeflerimizin etkisi çok büyük. Uygulamalarımızın birbirine entegrasyonunda Salesforce esnekliğinden faydalanacak şekilde gelecek faz saha çalışmalarımızı da şimdiden planlamaya başladık. Siemens olarak kaliteye verdiğimiz önem doğrultusunda, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yeni ve dijital çözümler üretmeye ve sunmaya devam edeceğiz."

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