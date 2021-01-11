Siemens Türkiye, ürün ve çözümleriyle 360 milyon liralık enerji tasarrufu sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu destek, çözüm ve hizmetler yoluyla yılda ortalama 360 milyon liralık enerji tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefi kapsamında enerji verimliliği ve tasarrufu projelerine ivme kattı. Son 5 yılda yapılan yatırımlarla Siemens Türkiye, Kartal ve Gebze kampüslerinde yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlandı. 2015 yılından bugüne kadar karbon emisyonunu yüzde 39 azaltan Siemens Türkiye, 2021 yılında ise bu oranı yüzde 63'e çıkarmayı hedefliyor.

2020 yılı sonuna kadar 386 kişiye enerji yöneticisi eğitimi veren Siemens Türkiye, 17 ayrı ISO 50001 enerji yönetim sistem kurulumu, 124 detaylı enerji etüdü ve 142 ayrı teşvik danışmanlığıyla yıllık ortalama 360 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Siemens Türkiye, müşterilerine sunduğu hizmetler ve Siemens çözümlerinin entegrasyonuyla enerji verimliliğine katkı sağlarken, kendi kampüslerinde uyguladığı projelerle de enerji verimliliğini hayata geçiriyor.