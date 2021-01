Siemens Türkiye, ürün ve çözümleriyle 360 milyon liralık enerji tasarrufu sağlıyor

- Siemens Türkiye yüzde 100 yeşil enerjiye geçti

Siemens Türkiye, Kartal ve Gebze'de bulunan kampüslerinde yüzde 100 yeşil enerjiye geçiş sağlayarak 2023 yılında karbon nötr olma hedefinde bir adım daha attı. Siemens Türkiye, Kartal kampüsünde hayata geçirdiği Kartal Yeniden Projesi ile bina ve altyapı renovasyonu sayesinde 1100 ton, filo yönetiminde daha az yakıt kullanarak 625 ton, yüzde 100 yeşil enerjiye geçişle de 3 bin 532 ton karbon salınımı tasarrufu sağladı.

Ege Orman Vakfı ile kurulan 5 bin ağaçlık Siemens Ormanı ile 2050 ton karbon salınımının da önüne geçen Siemens Türkiye'nin kendi kampüslerinde hayata geçirdiği bu projeler yoluyla karbon salınımı tasarrufu 7 bin 307 tona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, sürdürülebilir bir geleceğin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz pandemi bizlere bir kere daha gösterdi ki, sorumluluk sahibi bir şekilde değer yaratmanın tek yolu sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekten geçiyor. Bunun için atacağımız her adım, gezegenimizi daha temiz ve daha verimli kılacak. Bunun için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz her proje ve kendimize koyduğumuz her hedef bizi sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonumuza daha da yakınlaştırıyor. 2023 yılında karbon nötr olma hedefimiz de bu sorumluluk bilincimizin önemli bir parçasını oluşturuyor."