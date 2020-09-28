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Siemens'in projesiyle öğrenciler, sanal ortamda ürün tasarlayıp üretebilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Divizyon Yöneticisi Kerim Oal: - "Dünyada birçok meslek lisesinde uygulanan Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni Türkiye’ye getirerek, dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" - "Projenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Siemens'in dijitalleşen dünyada nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflediği Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi ile öğrenciler, sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapabilecekler.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bugüne kadar hayata geçirdiği eğitim ve teknoloji odaklı projelere bir yenisini daha kattı. Dijitalleşen dünyanın gerektirdiği bilgi seviyesine sahip, yüksek profilli ve globalde rekabetçi nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmak için Siemens’in çeşitli ülkelerdeki mesleki liselerde uyguladığı Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi’ni Türkiye’ye taşıdı.

Türkiye’de proje ilk kez pilot okul olarak seçilen ve Ar-Ge okulu statüsünde bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak. Bu kapsamda, Siemens Türkiye ihtiyaç duyulan yazılımların kurulumunu yapacak ve eğitimci eğitimlerini sağlayacak.

Bu sayede öğrenciler, sanal ortamda hedefledikleri ürünleri tasarlayabilecekler ve tasarımlarının parça programlarını yapabilecekler. Ayrıca SINUMERIK CNC kontrolcüsünün dijital ikizini kullanarak sanal ortamda parça işleme yapabilecekler ve tezgâhı kumanda edebilecekler. Böylece öğrenciler, dijitalleşen dünyada ihtiyaç duydukları yeni becerilerin kazanılması noktasında gerçek bir deneyim yaşayacaklar.

- Sanal Tezgâh ile hızlı ve verimli üretim

Proje ile mesleki okulların CNC tezgâhları üzerinde eğitim yapma zorunluluğu bir opsiyon haline gelecek. Sanal Tezgâh kullanımı ile verimli, esnek ve daha hızlı bir üretim süreci deneyimi öğrencilerle buluşacak. Bir sonraki aşamada ise robotik ve katmanlı imalat uygulamaları ile bu projenin devamı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Divizyon Yöneticisi Kerim Oal, Siemens Türkiye olarak dijitalleşmenin sadece üretim süreçlerinde değil, özellikle eğitim alanında da gerçekleştirilmesini desteklediklerini belirtti. Oal, "Dünyada birçok meslek lisesinde uygulanan Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi’ni Türkiye’ye getirerek, dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Projemizin ilk pilot uygulamasını, Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi bu konuya önem veren bir eğitim kurumumuzla başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Projenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımız ise devam edecek." ifadelerini kullandı.

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