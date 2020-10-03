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Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Sonbaharın gelmesiyle Denizli’de, doktor meyvesi olarak da adlandırılan hünnap hasadı başladı.Çivril’de 100 dekar, Tavas’ta 25 dekar ve Merkezefendi ilçesinde 7 dekar olmak üzere toplam 132 dekar alanda hünnap yetiştiriciliğine devam ediliyorÇivril İlçesi Gümüşsu mahallesinde yaklaşık 300-350 yıllık hünnap ağaçları bulunmakta olup, Hünnap yetiştiriciliğinin çok eski yıllara dayandığı biliniyor.

Sonbaharın gelmesiyle Denizli’de, doktor meyvesi olarak da adlandırılan hünnap hasadı başladı.
Çivril’de 100 dekar, Tavas’ta 25 dekar ve Merkezefendi ilçesinde 7 dekar olmak üzere toplam 132 dekar alanda hünnap yetiştiriciliğine devam ediliyor
Çivril İlçesi Gümüşsu mahallesinde yaklaşık 300-350 yıllık hünnap ağaçları bulunmakta olup, Hünnap yetiştiriciliğinin çok eski yıllara dayandığı biliniyor. Denizli’de yetiştirilmesi çok eski yıllara dayanan hünnap, bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan güzel, dikenli bir ağaç türüdür. Doğal yaşam şartları içinde kendiliğinden de oluşabildiği gibi, kültüre alınarak yetiştiriciliği de yapılıyor.
Çivril ilçesi Gümüşsu mahallesinde Hünnap yetiştiriciliği yapan Hasan Bulut, hünnap ile ilgili 15 yıllık çalışması olduğunu belirterek, bahçesindeki fidanları kendisinin ürettiğini, 7 dekarlık bahçesinde 250 civarında ağaç olduğunu ve pazarlama ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi. Hünnap yetiştiriciliğinin çok eski yıllara dayandığını belirten Hasan Bulut, "Anavatanı Güneydoğu Asya olan hinabi yani diğer adıyla hünnap, Çin, Roma, Japonya gibi ülkelerde de sıklıkla tüketilmektedir. Çeşit özelliğine göre ağaç başı 15 ile 30 kilo arasında verim alınabilen hünnap, meyveleri çok lezzetli olup besin değerleri de oldukça yüksektir. Kurutulan hünnap meyveleri uzun süre saklanarak muhafaza edilir. İlaçlama yapmadan kolayca yetiştirilebilen, orman ağacı olarak nitelenen hünnap, erozyon kontrolü için ağaçlandırma çalışmalarında da kullanılmaktadır. Özellikle sağlık açısından sayılamayacak kadar çok faydası olan bu meyvenin üretim alanlarının önümüzdeki dönemde artacaktır” dedi.

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Pamukkale
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