YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Şifa kaynağı kuşburnu

Şifa kaynağı kuşburnu

SİNOP HABERLERİ  | 19.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Sinop’ta korona virüse karşı kuşburnu marmeladına talep arttı.Sinoplu vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi.

Sinop’ta korona virüse karşı kuşburnu marmeladına talep arttı.
Sinoplu vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin başında yer alan kuşburnuna ilgi göstermeye başladı. Kuşburnu marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketiliyor.
İçerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu satışlarında ciddi oranda artışlar yaşanmaya başladı. Kuşburnunun kilosu 15 TL’den alıcı buluyor. Sinop Kapalı Pazar Yeri’nde doğal ürün satışı yapan esnaf 45 yaşındaki Uysal Gök korona virüsten korunmak için müşterilerine doğal ev yapımı kuşburnu önerdiklerini ifade ederek, "İnsanların doğal ürünlere yönelik talebi bayağı arttı. Bu ürünler arasında C vitamini deposu olan vücut direncini artıran kuşburnuya ilgi var. En çok tercih edilen kuşburnumuz. Satışlarımız oldukça arttı. Fiyatlarımız geçen yıl ki rakamlarla aynı kilosu 15 TL" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşka geldiler!Aşka geldiler!
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”

Sinop Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
12:29
İkindi
15:28
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Sinop Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Genç Eczanesi
Boyabat
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güven Eczanesi
Ayancik
Yenice Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sinop’a yeni içme suyu barajı
Sinop’a yeni içme suyu barajı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.