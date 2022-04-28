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Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!

28.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Manchester'lı 39 yaşındaki Coleen Rooney, pek çok ünlü ismin müdavimi olduğu Goyt Nehri'ndeki soğuk su terapi kampına gitmişti. Üç çocuk annesi, nefes kontrolüne yardımcı olmak için gerçekleştirilen bu seansta soğuk suya girdiği anda bayıldı. Orada hayatını kaybeden Rooney, eşini ve dostlarını yasa boğdu.

Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!

Ünlüler arasında da oldukça popüler olan soğuk su terapi kampına katılan 39 yaşındaki Coleen Rooney, girdiği soğuk suya alışırken aniden bayıldı. Hızla sudan çıkarılan ve kalp masajı yapılan talihsiz kadın bir hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı ancak kurtarılamadı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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DAHA ÖNCE HİÇ OLMAMIŞ

Kampı yöneten terapist O'Neill iki yıl içinde 1.100 kişiyle soğuk su terapisine katıldığını ve böyle bir şeyin daha önce hiç olmadığını söyledi. Üzüntüsünü dile getiren adam "Çok üzgünüm. Uyuyamadım ve olanları sindirmekte zorlanıyorum. Ailesini düşünmeden edemiyorum." dedi.

RONE

Kampı ziyaret eden herkesin bir feragatname imzaladığını ve tıbbi geçmişlerinin de sorulduğunu ifade eden kamp terapisti O'Neill daha önce ziyaretçilere, "Bütün vücudunuzu soğuk suya soktuğunuzda birçok fizyolojik ve kimyasal değişim gerçekleşir. Kısa sürede sıkıntılar baş gösterebilir" demişti.

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ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK

Seans esnasında su sıcaklığına alıştıktan sonra gruba kendilerini yavaşça suya indirmelerini söylediğini açıkladı ve Rooney’in de suya girmeden önce onlara gülümsediğini söyledi.

Polis yetkilileri şüpheli bir durum olmadığını ve mahkeme için bir dosya hazırladıklarını belirtti.


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İngiltere
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