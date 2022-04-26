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Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

26.04.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki April Charlesworth, 28 yaşındaki kuzeni Ashleigh ‘yi doğumgünü için ziyaret etmişti. İkili kutlama için bir barda otururken bir adamın ısıtıcıya etanol atması üzerine korkunç bir kaza yaşandı. İkisi de feci şekilde yandılar. Kazadan sağ çıkan ikili hala iyileşmeye çalışıyor.

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

April Charlesworth ve kuzeni Ashleigh, oturdukları bir bardaki ısıtıcının patlaması sonucu korkunç bir kaza geçirdiler. Her iki kadın da alevler içinde kaldı ve özellikle yüzlerinde korkunç yaralanmalar meydana geldi. April’ın başı, göğsü ve elleri ağır yaralandı. Hem kendisi hem de Ashleigh hastaneye kaldırıldıktan sonra havalandırıcılar eşliğinde hayatları için savaştılar.

Herkes onun yüzünü istiyor!Herkes onun yüzünü istiyor!

ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİLER

yanık

İyileşme sürecinde gerçek dışı bir acı çektiğini söyleyen genç kadın,taburcu olana kadar aynaya bakamadığını belirtti. Tedavinin ardından eve döndüğünde, sekiz yaşındaki oğlu Franklin o kadar korktu ki, birkaç ay boyunca kanepede yanında oturmayı reddetti. Genç anne normal hayata yeniden uyum sağlamanın o zaman da şimdi de çok zor olduğunu ifade etti. Kuzeni Ashleigh de oldukça zor zamanlar geçirdiğini söylerken sarhoş insanların etrafında temkinli davrandığını ve eskisi gibi dışarı çıkamadığını da ekledi.

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BAĞIŞ TOPLUYORLAR

yangın

Olaydan bir yıl sonra, inanılmaz derecede iyileşme gösteren ikili fotoğraflarını paylaştılar. İkisi de yara izleriyle oldukça rahat olduklarını söylediler. Ashleigh ve April şimdi, onları destekleyen bir yanık rehabilitasyon yardım kuruluşu olan Katie Piper Vakfı için bağış topluyor.

Polisler ise patlamayı soruşturmaya devam ediyor.


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