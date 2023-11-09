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  4. 'Şifalı eldiven' ile köşeyi döndü! Fenomen Şüheda Kaya'nın serveti gündeme geldi

'Şifalı eldiven' ile köşeyi döndü! Fenomen Şüheda Kaya'nın serveti gündeme geldi

09.11.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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‘Şifalı eldivenler’ ile hastaları tedavi ettiğini iddia eden Instagram fenomeni Şüheda Kaya da şu sıralar sosyal medyanın gündeminde. Dilan Polat ve Tayyargil ailesinden sonra Şüheda Kaya da servetiyle gündeme geldi.

Dilan Polat, Özlem-Tayyar Öz çifti ve şimdi de Şulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk ultra lüks hayatlarıyla dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Şifalı eldivenler ile hastaları tedavi ettiğini söyleyerek lüks bir hayat yaşayan Şüheda-Cem Kaya çiftinin mal varlığı Gerçek Gündem'de haber oldu. ‘Canlandıran Şifa Kurumları’ isimli bir alternatif tıp merkezi kuran fenomen çift, taktığı eldivenlerle hastalara masaj yaparak şifa dağıttığını iddia ediyor.

Ekran Alıntısı

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BELGELER DİKKAT ÇEKTİ

Kaya çiftinin markası olan Canlandıran Şifa Kurumları'nın internet sitesinde "Belgelerimiz" adı altında sergilenen belgelerin de dört tanesinin örnek belge olduğu dikkat çekti.

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Kaya çiftinin bir süre önce dünyanın en yüksek ve günlüğü yaklaşık 50 bin TL olan Burj Khalifa otelinde tatil yaptığı paylaşımları da çok konuşuldu. Bu paylaşımlar ve çiftin işleri gündeme geldi ve mal varlıklarının ne kadar olabileceği sosyal medyada tartışma konusu oldu.


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Dilan Polat sosyal medya

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