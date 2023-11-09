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Aylık kazançlarıyla gündeme geliyorlardı! Bahar Candan ve Nihal Candan hakkında olay iddia: Sazan Sarmalı yöntemiyle...

09.11.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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Fenomenler hakkındaki iddialar bitmiyor... Gazeteci Timur Soykan iddialarıyla gözleri skandallarıyla tanınan Bahar-Nihal Candan kardeşlere çevirdi. 'Candan kardeşler gizli kasa iddiası' başlıklı bir yazı sosyal medyada gündem oldu. Örgütün gizli kasası oldukları söylenen Candan kardeşler aylık kazançlarıyla dikkat çekiyordu...

Moda programında tanındıktan sonra erotik pozları ve skandallar açıklamalarıyla dikkat çeken Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında da iddialar gündem oldu. Son dönemde Onlyfans gibi uygulamalardan aylık milyon liralar kazandıklarını iddia eden Bahar ve Nihal Candan'ın adı şu an milyonlarca liralık bir vurgun iddiasıyla anılıyor.


Günün Magazin olayları

'ÖRGÜTÜN GİZLİ KASASI' İDDİASI

BirGün'den Timur Soykan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir suç duyurusuna göre; Bahar ve Nihal Candan'ın, Sazan Sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğunun iddia edildiğini" söyledi. 

Soykan'ın yazısına göre bu suç duyurusunda, Nihal Candan’ın hem çete liderinin sevgilisi hem de kardeşi Bahar Candan ile birlikte örgütün gizli kasası olduğu iddia edildi.

Yine Timur Soykan'ın iddiasına göre örgüt yöneticisi olan Onur Apaydın'ın adı, daha önce de sazan sarmalı iddialarıyla anılmıştı. Sazan sarmalı yöntemiyle milyonlarca lirasını kaybettiğini söyleyen kişilerin Nihal ve Bahar Candan'la ilgili iddiaları da dikkat çekti:

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

'Müvekkillerimiz bu ticarete girdikten birkaç ay sonra Bahar Candan Instagram hesabından bir sabah hesabına 12 milyon TL aktarıldığını paylaşmıştır. Kendisinin de kandırıldığına dair algı yaratmaya çalışmıştır. Ancak kendisi ve kız kardeşi Nihal Candan organize suç örgütünün gizli kasasıdır… Hedef mağdurlara güven telkin etmek edilmesi amacıyla doktor, avukat, polis, sosyal medya fenomeni Bahar Candan-Nihal Candan gibi birçok tanınır isimler aktif rol oynamaktadır.'

Öte yandan mağdur olduklarını iddia eden kişilerin suç duyurusuna göre, kendilerini dolandıran kişilerle yenilen yemek sırasında Bahar Candan'ın da masada olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan sosyal medya moda

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