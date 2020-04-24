YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. "Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.04.2020 05:18 | Son Güncelleme

Büyük fedakarlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarına şifa dağıttı hem de ramazan ayının ilk sahurunu meslektaşlarıyla bir arada yapmanın huzurunu yaşadı - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöbetçi hemşiresi Emel Aslan Canbay: - "Biz sağlıkçılar olarak gece gündüz demeden ayaktayız. Mübarek ramazan ayının ilk sahurunu da sağlıkçı arkadaşlarımızla görevimizin başında yaptık"

GÜLSEM ADAM - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.

Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa dağıtmak için görev yapmaya devam ediyor.

Doktorundan hemşiresine, asistanından hasta bakıcısına kadar bütün çalışanlar, hastalarının sağlık durumu kontrol ettikten sonra sahur için yemekhaneye geldi.

Kendileri için hazırlananları tabaklarına aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak masalara oturan sağlık çalışanları sahur sonrası görevlerinin başına döndü.

Huzur ve bereket ayı olan ramazan ayının ilk sahurunda, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan sağlıkçılar, öte yandan ise meslektaşlarıyla sahur sofrasına oturmanın huzurunu yaşadı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, nöbetçi sorumlu hemşire Emel Aslan Canbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıllık hemşire olduğunu ve mesleğini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da yoğun mesai harcadığını belirten Canbay, "Biz sağlıkçılar olarak gece gündüz demeden ayaktayız. Mübarek ramazan ayının ilk sahurunu da sağlıkçı arkadaşlarımızla görevimizin başında yaptık." dedi.

Ailelerinden uzakta buruk olduklarını ancak yıllardır bu işin içinde oldukları için bu duruma alıştıklarını dile getiren Canbay, "Bu ramazan ayının huzuruyla salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Biz sağlıkçılar çalışmaya devam ediyoruz ama insanların da evlerinde kalmalarını istiyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hastane Kepez Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanı Sahur Şifa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Zonguldak hilal oldu

Zonguldak hilal oldu

Yenipazar tek yürek oldu

Yenipazar tek yürek oldu

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Antalya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:04
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.