YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Şifalı otları için kendisini doğaya adadı

Şifalı otları için kendisini doğaya adadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde emekli olduktan sonra baba ocağı Manyas’a yerleşen ilkokul öğretmeni Gülay Kurt doğadaki şifalı otlara ulaşmak için dağ, bayır dolaşıyor.Emekli öğretmeni Gülay Kurt, İzmit’te görev yaparken de çevre kuruluşunda görev yaptı.Dağlardan topladığı sarı kantaronun yağını imal ederek, ihtiyaç sahiplerine sunan Kurt, bunun yanı sıra şimdi tam mevsimi olan dağ kekiklerini de toplayarak, dost ve çevresiyle paylaştığını belirtiyor.Kurt, yaptığı açıklama da "Ülkemizin birçok yerinde kantaron var, Manyas ve çevresinde sarı kantaron çok fazla var, zarar görmesin diye sadece çiçeklerini topluyorum.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde emekli olduktan sonra baba ocağı Manyas’a yerleşen ilkokul öğretmeni Gülay Kurt doğadaki şifalı otlara ulaşmak için dağ, bayır dolaşıyor.
Emekli öğretmeni Gülay Kurt, İzmit’te görev yaparken de çevre kuruluşunda görev yaptı.Dağlardan topladığı sarı kantaronun yağını imal ederek, ihtiyaç sahiplerine sunan Kurt, bunun yanı sıra şimdi tam mevsimi olan dağ kekiklerini de toplayarak, dost ve çevresiyle paylaştığını belirtiyor.
Kurt, yaptığı açıklama da "Ülkemizin birçok yerinde kantaron var, Manyas ve çevresinde sarı kantaron çok fazla var, zarar görmesin diye sadece çiçeklerini topluyorum. Doğa çok cömert, sarı kantaron çiçeklerini yıkayarak ve temizleyerek, yarım veya bir kiloluk cam kavanoza bastırarak dolduruyorum. Kantaronun kendi yağından ziyade, zeytinyağı ile onu fermente ederek şifa haline geliyor. Kapak ile arasında biraz mesafe bırakıyorum, hava kabarcıkları yapar diye, güneşe koyup, üç hafta bekletiyoruz. Daha sonra gölgeye alıp beş ay bekletip, altıncı ayda süzüp, kullanıma hazır hale getiriyorum. Kesinlikle trafiğin olduğu yol kenarlarından kesinlikle toplamayın, biz bunları kuş uçmaz, kervan geçmez dağlardan topluyoruz" dedi.
Emekli öğretmen Gülay Kurt, kantaron yağlarını duyabildiklerine amme hizmeti olarak, herhangi bir ticari beklentisi olmadığını, Osmanlı’da kılıç yaralarını iyileştirmek için kullanıldığını, eklem ağrıları, mantarlar, cilt yaraları, yatak yaraları, pişiklere çok iyi geldiğini söylüyor. İçinde zeytinyağı olduğu içinde vücudumuza çok uyumlu olduğunu belirten Gülay Kurt, doğa da ki çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:37
Öğle
13:17
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.