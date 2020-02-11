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Sıfır Atık Projesi ile büyük tasarruf

MANİSA HABERLERİ  | 11.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Projesi ile Manisa’da ocak ayında 2 bin 448 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 32 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile Sıfır Atık Projesi kapsamında ocak ayı verileri paylaşıldı.

Sıfır Atık Projesi ile Manisa’da ocak ayında 2 bin 448 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 32 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile Sıfır Atık Projesi kapsamında ocak ayı verileri paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına kağıt, plastik, cam ve metal malzemelerin toplanması için geri dönüşüm kutuları yaptırılarak dağıtıldı. Sıfır Atık Projesi uygulamasında ocak ayında 296 bin 705 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 2 bin 448 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 747 bin 227 kwh enerji ve 4 bin 32 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır.” denildi.

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