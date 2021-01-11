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Sıfır Atık Projesiyle Manisa kazanmaya devam ediyor

11.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Manisa Valiliği bir yıl önce uygulanmaya başlayan ’Sıfır Atık’ Projesi kapsamında aralık ayında 350 bin 203 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığını açıkladı.Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sıfır Atık Projesi ile Manisa’da 2020 yılı aralık ayında 2 bin 940 ağacın kesilmesi önlenirken, 4bin 842 metreküp de su tasarrufu sağlandı." denildi.Manisa’da Sıfır Atık Projesi ile 2020 yılı aralık ayında 2 bin 940 ağacın kesilmesinin önlendiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

Manisa Valiliği bir yıl önce uygulanmaya başlayan ’Sıfır Atık’ Projesi kapsamında aralık ayında 350 bin 203 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığını açıkladı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sıfır Atık Projesi ile Manisa’da 2020 yılı aralık ayında 2 bin 940 ağacın kesilmesi önlenirken, 4bin 842 metreküp de su tasarrufu sağlandı." denildi.
Manisa’da Sıfır Atık Projesi ile 2020 yılı aralık ayında 2 bin 940 ağacın kesilmesinin önlendiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekân geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı aralık ayında 350 bin 203 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 2 bin 940 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 898 bin 493 kwh enerji ve 4 bin 842 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır."

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