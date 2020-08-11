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Sıfır atıkla depolama alanları daha uzun ömürlü olacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde toplanan ilçe belediyeleri, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak depolama alanlarının ömrünü uzatacak.Kocaeli genelinde atık dönüşümünü maksimum seviyeye çıkarmak için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde toplanan ilçe belediyeleri, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak depolama alanlarının ömrünü uzatacak.
Kocaeli genelinde atık dönüşümünü maksimum seviyeye çıkarmak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleriyle birlikte yapılan çalışmalarla kent genelinde sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda her ay düzenlenen” Sıfır Atık” projesi değerlendirme toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Gökmen Mengüç başkanlığında düzenlenen toplantıya Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman’ın yanı sıra ilçe belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Gökmen Mengüç, belediye başkanlarının da katılacağı bir toplantı planladıklarını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bu konuya son derece önem verdiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mengüç, “Bertaraf edilecek atıkların kaynağında ayrıştırılması, mevcut ve kurulacak depolama alanlarının ömrünün uzatılması açısından son derece önemlidir” dedi.
Kocaeli’de hali hazırda Atık Getirme Merkezleri 6 ilçede bulunuyor. Kent halkının kaynağında ayırdıkları atıkları bırakabilecekleri Atık Getirme Merkezleri bu noktada önem kazanıyor. İl genelindeki bu merkezlerinin tüm ilçelere yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından başlayarak alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sanayi tesisleri, oteller ve haneler gibi yerlerde atıkların kaynağında ayrılmasının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması da çalışmanın önemli bir ayağını oluşturuyor.
Sıfır atık yönetim sisteminde atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması kapsamında hacim olarak büyük mobilya, dal ve çim gibi atıkların değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, tekstil ve ilaç atıklarının ayrı toplanması çalışmaları hassasiyet ile sürdürülüyor. Bu konularda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam ettirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan “Sıfır Atık” projesi toplantıları her ay düzenli olarak yapılıyor.

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