’Sıfır Bir’ filminin galası Şanlıurfa’da yapıldı

Bir grup sinema ve Adana sevdalısının, düşük bütçeyle zor şartlarda çekip dijital platformlarda yayınlamaya başladığı, ‘Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da’ filminin galası Şanlıurfa Piazza AVM’de yapıldı. İlginin oldukça yüksek olduğu galada adeta izdiham yaşandı.

Adana’nın en namlı semtlerinden Hürriyet Mahallesi’nin sert yüzünü anlatan “Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da” dizisi kısa sürede her yaştan ve profilden kendi seyirci kitlesini oluşturdu. İzlenme istatistiklerini alt üst eden dizi, önce profesyonel bir internet platformuna transfer oldu. ’Sıfır Bir’ şimdi de uzun metraj filmle hayranlarının karşısına çıkıyor. Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği, 10 Ocak’ta vizyona giren “Sıfır Bir” isimli filmde olaylar bu kez İzmir’de geçiyor. Dizide aşina olduğumuz karakterlere yenileri de eklendi ve bu kez olayların merkezinde bir kız çocuğu var.

Filmde Adanalı çete lideri olan Savaş, yakın dostları Cihat ve Azad’la birlikte, yaşadığı şiddet dolu hayatı geride bırakıp İzmir’e yerleşir ve oto yıkamacı açar. Gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki Melek adlı küçük kız ve annesini bir otel odasında organları alınmış halde ölmek üzere bulana kadar. Taciz girişimine de uğrayan minik Melek, peşindekilerden kaçıp oto yıkamacıya, Savaş ve dostlarının yanına sığınınca olaylar başlar.

Adana, İzmir ve İstanbul’da çekilen, müziklerinde Esat Bargun ve Uğur Ateş imzası bulunan “Sıfır Bir” filminin senarist ya da senaristleri tıpkı dizide olduğu bu kez de sır olarak kalıyor ve açıklanmıyor. Şanlıurfalıların alışveriş ve yaşam merkezi olan Piazza AVM’de galası yapılan filmde Savaş Satış ve Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

