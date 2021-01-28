YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sıfır TL ile aldığı OSB’yi 25 milyon TL ile devretti

Sıfır TL ile aldığı OSB’yi 25 milyon TL ile devretti

28.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sıfır TL ile aldığı OSB’yi 25 milyon TL ile devretti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz günlerde yapılan Turgutlu 1.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz günlerde yapılan Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu seçiminde yönetim kurulu başkanlığını kanun gereği iş adamlarına devretti. Başkan Akın, Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyetindeki görevine devam ederken 2 yıl önce 0 TL ile aldıkları OSB kasasını 25 milyon TL olarak yeni yönetime devrettiğini açıkladı.
Yeni dönemde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkan vekilliği görevini yürütecek. Bugüne kadar organize sanayi bölgesinde alt ve üst yapı çalışmalarına değinen Başkan Çetin Akın, daha önceki dönemde ruhsatları iptal edilen işletmelerin ruhsatlarının verildiğini ve organize sanayi bölgesini belirlenen yönetmelik ve kanunlar içerisinde yönettiklerinin altını çizdi. İş dünyası ile dirsek temasını kesmediğini dile getiren Başkan Akın, "Turgutlu ve ülke ekonomisine katkı sunmak için mesaimize devam edeceğiz” dedi.
Başkan Akın, "2019 yılının mayıs ayında Turgutlu Organize Sanayi bölgesinin yönetimini devraldık. Devir aldığımız dönemde organize sanayi sitemizin kasasında para yoktu, aynı zamanda 99 parselde oluşan sanayi bölgemizde mevzuat gereği 3’te 1’lik oran yatırımcıyı geçtiğinde yatırımcıyı müteşebbis heyetine davet ediyorsunuz. Önceki dönemde ruhsat iptalleri yaparak bu yönetmeliğe aykırı bir uygulama olduğunu gördük. Yatırımcı arkadaşlarımız ruhsat iptalleri ile ilgili davalar açmışlar, davalarını kazanmışlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, kanunlarla ve yönetmeliklere yönetilen bir devlet. Bizde bu konunun gereğini yapalım diye düşündük, yatırımcılarımız ve bakanlık kanadıyla görüşmeler yaptık ve ruhsatlarını iade ettik. 2019 yılının son ayında Valimiz ile birlikte yatırımcı arkadaşlarımızı müteşebbis heyetine davet ettik" diye konuştu.

“Sıfır TL ile devraldık, 25 milyon TL ile devrettik”
Başkan Akın, "Yatırımcı arkadaşlarımızı davet ettiğimizde kasamızda 13 milyon TL’ye yakın bir para vardı. Yönetmelik gereği organize sanayi bölgemizde 99 parselin 3’te 2’si yatırımcıya geçince yatırımcıyı genel kurula davet etmemiz gerekiyor ve bu süreci de başlattık. İş adamlarımızın ilçe ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı her türlü kolaylığı gösterdik, tamamen faaliyete geçen işletmelere ruhsatlarını verdik. Daha sonra genel kurul yaptık, iş adamlarımız genel kurulda biz ile çalışmaktan ve birlikte iş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İş adamlarımız müteşebbis heyeti ile yola devam etmenin hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade ettiler, bizde görevden kaçmadık ve tamamen organize yönetimini bırakmadık. Turgutlu Belediyesi olarak yönetimde bir temsilciyle, müteşebbis heyetinde 4 meclis üyemiz ile temsil ediliyoruz. Yaptığımız son genel kurul ile birlikte bunu gururla söylüyorum, kasamızda 25 milyon TL ile görevi teslim ettik" ifadelerini kullandı.

“Altyapı çalışmalarımızda çok yol kat ettik”
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bizim görev süremizde sanayi bölgesinin tüm altyapısını faaliyete geçirdik, internetin tüm işletmelerimize ulaşmasını sağlayacak bir altyapı çalışmamız oldu. Zaman zaman su sıkıntısı yaşanıyor ve bunun bir planlamasını yapmıştık, 1000 tonluk su deposu ihalesine çıktık. Doğal gaz ile sıkıntılarımız oluyordu, doğal gazı güçlendirmeyle ilgili ihalemize çıktı. Arıtma ile ilgili sorunlarımız var, bununla ilgili projelerimizi hazırladık. Kamulaştırma ile bazı pürüzler, bunları aştıktan sonra 2021’in 7’nci ve 8’inci ayında ihaleye çıkılacak. Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için, sağlıklı elektrik sağlayabilmek için alt yapı çalışmalarımızı başlattık. Organize sanayi bölgemizin alt ve üst yapı çalışmalarında çok ciddi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Hem paramızı doğru bir şekilde kullandık hem de yatırımlardan geri kalmadık. Bunun yanında genişleme alanı ile ilgili olarak da bakanlıkta son noktalara geldik. Bir aksilik olmazsa genişleme alanı ilgili olarak önümüzdeki aylarda çok ciddi adımlar atmış olacağız. Bizim derdimiz burada yatırımcıya her türlü kolaylığı sağlayarak hem Turgutlu’muzun hem de ülkemizin katma değerine katkı sunmaktır" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:28
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Manisa’da karla mücadele devam ediyor

Manisa’da karla mücadele devam ediyor

AK Parti polemik siyasetinden uzak duracak

AK Parti polemik siyasetinden uzak duracak

Manisa'da temizlik işçisi, pazar yerinde bulduğu paraları sahibine ulaştırdı

Manisa'da temizlik işçisi, pazar yerinde bulduğu paraları sahibine ulaştırdı

Sarıgöl’de tütün alımlarına başlandı

Sarıgöl’de tütün alımlarına başlandı

Manisa TSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Manisa TSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Sulama kanalı çöple doldu, taşkın son anda engellendi

Sulama kanalı çöple doldu, taşkın son anda engellendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.