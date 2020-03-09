Sigara çizgilerini yok eden estetik ipler

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, estetik işlemlerde kullanılan doğal kollajen iplerin vücudun aktive olmasını ve kendi kendine bir yenilenme sağladığını söyledi. Dr. Batıkhan, dudak şekillendirmesi ve sigara çizgilerini yok edilmesi amacıyla yeni nesil ipler geliştirildiğini söyledi.

Tıptaki teknoloji ve bilgi birikiminin gelişimi özellikle estetik alanda doğal işlem ve girişimlerin de önünü açıyor. Uzun yıllardır kullanılan ’İp Askı’ yönteminin geliştirilmesi doğal kollajen iplerin yüzün bir çok noktasında uygulanmasına olanak sağlıyor. Estetik işlem yaptıracak hastaların artık daha fazla doğallıktan yana olduğunun altını çizen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Hünkar Batıkhan, "Örümcek Ağı yönteminde kullanılan ipler ile artık dudak kontürü yapılıyor. Dudağının sadece belirgin kıvrımları olmasını isteyen kadınlarda bu yöntem uygulanıyor. Kollajen içeren özel ipler, dudağın büyüklüğüne, durumuna, zayıflığına, hastanın ne kadar dudak kontürü istediğine göre hazırlanıyor. Kollajen ipler işlemin ardından dudağın içerisinde kalıyor. İp doğal olarak bu bölgede bir inflamasyon yaratıyor ve o bölgede dolguyu taklit eden bir dolgunluk oluşuyor. Dudakta kalın bir rujla çizilmiş gibi bir görüntüye yol açıyor. İple dudak şekillendirme uygulaması hafif bir dudak dolgusu ile de kombine edilebilir" diye konuştu.

Yoğun sigara içen kişilerin dudak çevrelerinde ’sigara çizgileri’ oluştuğunu ifade eden Dr. Batıkhan, "Sigara çizgilerinin yok edilmesi için kullanılan özel ipler var. Bu ipler de Örümcek Ağı ipi olarak geçiyor. Yalnız sigara çizgilerinin yok edilmesinde kullanılan iplerin ve iğnelerinin özellikleri daha farklı oluyor" dedi. Dr. Batıkhan, yine iplerin kullanıldığı ’ip askılama’ yönteminin dudak ve ağız çevresi ile yüzdeki kırışıklıklarda, yanak ve çene altlarındaki sarkmalarda da de dahil olmak üzere yüzdeki kırışıklıklarda, çene altı ve yanak altlarındaki sarkmalarda etkili olduğunu sözlerine ekledi.

